Un bărbat în vârstă de 61 de ani, paznicul primăriei din Pechea, a fost prins băut, la sfârşit de săptămână, pe când era la serviciu. Bărbatul a recunoscut că a băut. “Am băut agheasmă şi apoi când am ajuns acasă am băut două căni de vin şi apoi am venit direct la serviciu”, spunea bărbatul surprins pe imagini când primarul şi viceprimarul l-au găsit băut la muncă şi au chemat poliţia.

http://www.monitoruldegalati.ro/evenimente/prins-beat-in-primaria-pe-care-trebuia-sa-o-pazeasca.html

citeste mai mult