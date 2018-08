Prins baut la volan

La data de 28.08.2018, politistii au depistat, pe DN 22, un barbat, in varsta de 47 de ani, care conducea un autoturism sub influenta alcoolului.

Ieri, in jurul orei 23:30, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila au oprit in trafic, pentru control, un autoturism, care circula pe raza localitatii Tudor Vladimirescu.

La volanul acestuia a fost identificat un barbat, in varsta de 47 ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,58 mg/l.

Soferul a fost condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange, in