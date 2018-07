Tehnicianul Dan Petrescu nu are parte de linişte în China. Din două meciuri în campionat, fostul antrenor al CFR-ului a obţinut doar un punct cu Guizhou Zhicheng, formaţie care ocupă ultimul loc în prima ligă chineză.

"Petrescu este sub o presiune incredibilă. Dincolo de rezultate, Guizhou este măcinată de lupte interne în cadrul conducerii", au scris jurnaliştii de la bbs.hupu.com, citaţi de Digi Sport, despre situaţia echipei antrenată de Petrescu.

Tehnicianul român are susţinerea necondiţioantă a directorului executiv Xiaoting Wen,