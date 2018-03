Principele Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a anunțat data nunții

Într-un interviu acordat revistei franceze Point de Vue, cei doi au dezvăluit că nu au o relaţie bună cu Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei române, dar că speră că atât aceasta cât şi mama fostului principe şi celelalte mătuşi vor fi prezente la nunta lor din acest an.

"Din păcate, relaţiile dintre noi nu sunt bune şi asta nu este alegerea mea. Ultima dată ne-am întâlnit la finalul lunii ianuarie, la parastasul de 40 de zile al bunicului meu. Am încercat să mă port cu respect, dar nu am schimbat... citeste mai mult

ieri, 22:49 in Social, Vizualizari: 116 , Sursa: Realitatea in