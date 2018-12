1. Demararea unui program privind constructia a 1000 de gradinite cu program sportiv prin parteneriat cu mediul de afaceri, in sensul in care firmele private si fundatiile care vor construi in urmatorii 2 ani de zile o astfel de gradinita, vor primi din partea statului roman pana la 500.000 euro la finalizarea investitiei.

2. Pafonarea pretului la gaze si energie electrica pentru urmatorii 3 ani de zile pentru consumatorii casnici.

3. stabilirea unui nivel minim de un miliard de euro privind vanzarea licentelor 5g,... citeste mai mult

