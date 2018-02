Liviu Moldovan, analist în cadrul Admiral Markets, ne-a transmis că, în opinia domniei sale există trei scenarii privind cauzele scăderii masive a burselor.

Analistul a apreciat: "La prima vedere am putea spune că un set de date macroeconomice care a fost publicat vineri ar putea să fi fost cauza scăderii accelerate a pieţelor din sesiunea de luni. Aici mă refer, în mod special, la indicatorul Average Hourly Earnings (Câştigurile Salariale Medii Orare) care a înregistrat un plus de 2,9%, de la an la an, valoare... citeste mai mult