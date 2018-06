70 de litri au fost donati de peste 150 de angajati E.ON din România, în cadrul campaniei #missingtype.

Peste 150 de angajati ai companiilor E.ON din Romania si-au dovedit solidaritatea cu persoanele aflate in suferintã, donand sange in cadrul campaniei #missingtype, desfãsuratã in perioada 11 iunie – 15 iunie, in preajma Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. Cei 70 de litri donati cu acest prilej pot contribui la salvarea vietilor a 460 de adulti. Iar dacã sangele donat ajunge la copii sub varsta de un an, acesta va putea salva viata a 770 de bebelusi. Angajatii E.ON au donat sange la... citeste mai mult