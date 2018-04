Primul transplant de plamani din Romania s-a incheiat, miercuri, la spitalul Sfanta Maria din Capitala

Pacientul este un barbat din Iasi care asteapta interventia chirurgicala de cativa ani. Marti noapte au fost prelevati plamanii compatibili si tot atunci a venit din strainatate si chirurgul Igor Tudorache, specialistul care a facut operatia propriu-zisa.

Transplantul incheiat miercuri, in jurul pranzului, este prima operatie de acest gen care a avut loc vreodata in Romania. Interventia chirurgicala a durat mai bine de opt ore.

Barbatul care a fost operat este un tanar din Iasi, in varsta de 36 de ani, care asteapta de mai bine de trei ani acest transplant. Era ultima lui sansa de supravietuire, avand in vedere ca plamanii lui functionau doar la 14% din capacitate.

Donatorul este un...