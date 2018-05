AC Milan s-a mişcat repede pe piaţa transferurilor. "Diavolii" şi-au asigurat serviciile fundaşului croat Ivan Strinic (30 de ani), de la Sampdoria. Anunţul a fost făcut chiar de jucător, milanezii lui Genaro Gattusso urmând să anunţe mutarea cel mai probabil după Cupa Mondială din Rusia.

Strinic a anunţat că a semnat cu AC Milan pe trei sezoane. Ivan Strinic este unul dintre jucătorii pe care antrenorul Gennaro Gatusso i-a dorit în mod expres: "Acum că s-a terminat campionatul, pot să vă anunţ că am semnat pe trei ani cu Milan. Probabil că transferul va fi anunţat după Cupa Mondială", a precizat fundaşul croat, conform presei...