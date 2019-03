Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri Press Association.

Filmul vorbeşte despre crimele săvârşite de adepţii cultului Familia Manson la sfârşitul anilor '60 în Los Angeles, iar povestea este spusă din perspectiva personajelor Rick Dalton (interpretat de DiCaprio), un actor care joacă într-un serial western, şi a dublurii sale pentru cascadorii, Cliff Booth (Pitt), ambii încercând să-şi construiască o carieră în industria cinematografică.

