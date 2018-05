• Ladies Târgu Mureş – AS Independenţa Baia Mare 2-2 (1-0)

Liderul seriei a doua din eşalonul secund a făcut primul pas greşit din acest sezon, AS Independenţa mulţumindu-se doar cu un punct din confruntarea de pe terenul celor de la Ladies Târgu Mureş. Adversar ce se situa pe penultima poziţie în serie, dar care a condus liderul cu 2-0. Gazdele se aflau în avantaj minim după prima repriză, pe care şi l-au dublat la începutul părţii a doua. Liviu Ivasuc a făcut, la acest scor, trei schimbări inspirate, AS Independenţa izbutind să salveze meciul prin două goluri marcate în decurs de cinci minute, autoare Predoi (62′) şi Desmerean (67′). Băimărencele puteau cîştiga toate... citeste mai mult