Primul metru din autostrada Moldovei construit de un afacerist cu restaurant și-n Botoșani - FOTOGALERIE

Primul metru de autostrada din zona Moldovei

Revoltat ca Moldova a ramas izolata si ca nu are nici la 30 de ani de la Revolutie o autostrada, omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, patron al lantului de fast food Spartan, cu o locaţie deschisă şi la Botoşani, s-a apucat de facut autostrada. Acesta a construit intr-o singura zi, in mod simbolic, in Bucovina, primul metru de autostrada din zona Moldovei. Stefan Mandachi a declarat ca a construit metrul de autostrada intr-o singura zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni si a lansat o provocare pentru romanii din... citeste mai mult

acum 21 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Botosaneanul in