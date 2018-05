Pentru Ianis, acesta este al doilea gol in 4 zile, dupa ce a marcat si in weekend, cu Spezia. Hagi jr. a deschis scorul pentru Fiorentina, in minutul 24. "Ianis Hagi este de patru ani capitanul echipei nationale de juniori (generatia 98), în...

Realitatea, 21 Septembrie 2016