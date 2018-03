La cutremur, primul impuls este să fugim. Complet greșit, dacă ne aflăm în spații închise. Nu coborî pe scări, nu te apropia de ferestre sau de uși exterioare și nu lua liftul. Cutremurul le poate dărâma. În schimb, adăpostește-te sub mese foarte grele sau sub tocul ușilor.

Totodată, dacă seismul are loc noaptea și se ia curentul, în niciun caz nu aprinde chibrite, lumânări ori brichete. În caz de cutremur puternic, există riscul ca țevile de gaz să se fisureze, astfel că flăcările pot provoca o explozie.

