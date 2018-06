De nouă ani la AS Roma, Bogdan Lobonţ (40 de ani) nu putea fi uitat de clubul roman la meciul de retragere, cu Finlanda, la Ploieşti. La ultima apariţie sub tricolor a lui "Lobby", semifinalista Ligii Campionilor l-a trimis în ţara noastră pe Federico Balzaretti, unul dintre oficialii clubului, care a lăsat de înţeles că drumul "Pisicii" se leagă tot de clubul lui Francesco Totti.

"Nu puteam lipsi de la acest eveniment pentru prietenul Bogdan. O să am emoţii la ultimul lui meci. Bodan este un prieten, un om...