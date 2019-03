Noul stadion al celor de la Tottenham Hotspur a fost inaugurat, duminică, într-un meci test între echipa U18 a clubului şi reprezentativa similară a lui Southampton, scor 3-1, în faţa a aproximativ 30.000 de spectatori.

Primul gol din istoria acestei arene a fost reuşit de tânărul J'Neil Bennett (17 ani), care a şutat superb din afara careului, învingându-l pe portarul oaspeţilor.



The first ever goal at our new home.

⚪️ #THFC 1-0 #SaintsFC citeste mai mult