Adrien Rabiot (25 de ani) e primul fotbalist de la PSG care recunoaşte că Neymar, cel mai scump transfer din istoria fotbalului, are parte de un tratament special în capitala Franţei. Mai mult, mijlocaşii grupării franceze spune că şi Mbappe este privilegiat.

”Cu toţii ştim că are parte de anumite privilegii. Şi în cazul lui Kylian putem spune acelaşi lucru. Dar este un tip ok. Ar putea fi un pic mai arogant, dar nu e cazul. Nu mă deranjează şi nu bag asta în seamă”, a spus Rabiot, citat de Marca.

"Nu mă aşteptam ca lucrurile să meargă atât de bine, cifrele mele la PSG sunt extraordinare, însă sunt aici pentru a-mi ajuta... citeste mai mult