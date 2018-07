Este pentru prima dată în istorie când off road-ul şi rally raid-ul, probe sportive din cadrul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, vor avea parte de o etapă comună. În total, peste aproape 100 de echipaje s-au înscrise la start, dintre care 70 sunt dedicat etapei de off road.

Evenimentul a fost organizat după un efort comun al Comisiilor Naţionale de Rally Raid şi Off Road din cadrul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, la care se adaugă şi sprijinul partenerilor strategici din Italia, ACSI Italia – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero. La eveniment va fi prezent şi ambasadorul Turkmenistanului, Excelenţa Sa Shohrat Jumayev, dar şi reprezentanţi... citeste mai mult

