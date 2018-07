Primul festival de aventură din România, ArcFest, va avea loc în acest weekend, la Orăştie, şi va programa în premieră etape naţională de off road şi rally raid, concursuri de enduro, biciclete şi atv, dar şi concerte şi expoziţii, anunţă organizatorii printr-un comunicat.

Este pentru prima dată în istorie când off road-ul şi rally raid-ul, probe sportive din cadrul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, vor avea parte de o etapă comună. În total, peste aproape 100 de echipaje s-au înscrise la start, dintre care 70 sunt dedicat etapei de off road.

Evenimentul a fost organizat după un efort