Preşedintele AJF Maramureş, Cristi Balaj, a spus că şi actuala administraţie a FRF poate aduce un plus fotbalului românesc, mai ales că Răzvan Burleanu va avea suficient timp la dispoziţie în urma acestui succes.

"Burleanu vorbea la final de unitate, imparţialitate şi sper să se adeverească acest lucru. Prea multe nu sunt de comentat, scorul m-a surprins. Fotbalul românesc a demonstrat că dacă nu are rezultate, se întâmplă şi din cauza celor care nu au coloană. Dacă nu au coloană înseamnă că au promis un lucru şi nu s-au ţinut de cuvânt. Asta nu înseamnă că administraţia actuală nu poate să facă lucruri bune. Dacă Burleanu are nevoie de mai mult timp, acum îl... citeste mai mult