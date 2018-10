Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Jianu, le-a spus celor prezenţi că societatea românească nu are nevoie de o dezbatere publică pe subiectele care sunt acum în atenţie.

„Ce nu are nevoie societatea românească. Societatea nu are nevoie de nicio dezbatere publică care se întâmplă în acest moment. Ceea ce vedem în acest moment nu sunt nevoile societăţii, nu sunt nevoile angajaţilor, nu sunt nevoile pensionarilor, nu sunt nevoile tinerilor, nu sunt nevoile românilor care pleacă... citeste mai mult

