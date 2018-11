Primul comunicat al nou înfiinţatului Compartiment de Comunicare din Primăria Carei a fost trimis către redacţia Buletin de Carei de pe adresa de mail comună cu a celei ce apare pe pagina UDMR Carei.

Am solicitat telefonic, potrivit Legii 544 din 2001, art.8 alin.5, care este perioada în care se va organiza Târgul de Crăciun, programul pe zile şi ore dedicat sărbătoririi Centenarului la Carei precum şi numărul de cereri depuse pentru solicitarea de locuinţe şi câte din ele au fost avizate favorabil. Nu am cerut nimic nominal şi nici nu am făcut vreo referire la criteriile de... citeste mai mult