Primul anunț al Simonei Halep despre retragere. Ce va face sportiva

Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor într-un interviu acordat celor de la "The Guardian", informează romaniatv.net.

Simona Halep şi-a petrecut primul Crăciun acasă în ultimii 10 ani şi a mărturisit că s-a simţit extraordinar.

"M-am dedicat tenisului 100 la sută de atâţia ani. Acum am câştigat un Grand Slam şi am început să mă bucur din nou de viaţă. Îmi place să ies, să-mi fac noi prieteni. Sunt mai deschisă. Înainte eram foarte concentrată doar pe tenis", a spus liderul WTA.

Românca a vorbit şi despre ce va face după retragere.

"Sigur că nu sunt ca sportivi care au câştigat 10 sau 20 de titluri de Grand Slam. Dar...