Dan Petrescu face senzatie in Rusia. Dupa ce a obtinut promovarea cu Krasnodar, tehnicianul roman a primit premiul de cel mai bun antrenor din liga secunda. Dan Petrescu a fost numit cel mai bun antrenor in Liga a II-a, in cadrul unei gale desfasurate...

Observator de Constanta, 20 Decembrie 2010