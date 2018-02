Împreună putem învinge cancerul! Aleargă pentru viaţă la Semimaraton "Run for Life 2018"! Iubeşti mişcarea în aer liber şi vrei să susţii lupta împotriva concerului? Acum, ai ocazia să te înscrii la semimaratonul "Run for Life 2018", organizat de către voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. Duminică, pe aleile parcului Alexandru Ioan Cuza (fost IOR), a avut loc primul antrenament oficial al celor care s-au înscris deja la semimaraton. Temerarii au înfruntat vremea neprietenoasă, de astăzi, pentru că doresc să facă diferenţa prin gestul lor generos.



"Ma bucur ca am venit la... citeste mai mult

ieri, 21:23 in Sanatate, Vizualizari: 55 , Sursa: Amosnews in