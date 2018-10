Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente rutiere si la numarul de persoane decedate in aceste acidente. Avem această statistica chiar dacă sistemul de urgenta romanesc este foarte bine cotat la nivel european.

Primul ajutor in caz de accident rutier – Primele minute dupa producerea accidentului sunt foarte importante pentru victima. ”Fiecare minut care trece pana la inceperea manevrelor de resuscitare scad sansele de supravietuire cu 10%-12%. Ceea ce inseamna ca dupa 5 minute pacientul are o sansa din doua sa traiasca. Aici intervenim noi, cei care putem acorda primul ajutor. (Foto... citeste mai mult