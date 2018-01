Posta Romana a anuntat vineri ca, de la 1 ianuarie 2018, a introdus o aplicatie prin care scaneaza toate coletele venite din spatiul extracomunitar in Biroul de Schimb International (BSI), ceea ce a redus timpii mari de asteptare. Anterior, toate datele care insoteau coletul (expeditor, destinatar, adrese, valoare, continut si altele) erau introduse manual. Noua conducere a Postei afirma ca, in octombrie 2017 a gasit solduri (colete) restante in acest birou inca din lunile de vara si ca in prezent intarzierile nu sunt anterioare lunii decembrie 2017, motive... citeste mai mult