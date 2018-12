PRIMER: “Declinul continua inacceptabil in productia de medicamente din Romania. In conditiile in care piata farmaceutica a crescut in ultimul an cu peste 11%, avansul pentru medicamentele fabricate in tara este de doar 2% in numar de cutii. Solicitam din nou Ministrului Sanatatii Sorina Pintea si Ministrului de Finante Eugen Teodorovici sa intervina in reglementarea acestui domeniu pentru ca altfel, in 3 ani, Romania ramane fara medicamente din productie interna”.

PRIMER - Patronatul Producatorilor... citeste mai mult