Cu o lună înainte de lansarea lui Samsung Galaxy S10, cel mai aşteptat smartphone al începutului de an, testele de benchmark pentru acesta au început să „răsară” pe internet.

Dacă în Europa şi Asia, noul flagship al sud-coreenilor va sosi echipat cu procesor Exynos producţie proprie, în Statele Unite ale Americii terminalul va sosi la raft cu Snapdragon 855.

Despre noul Exynos nu se cunosc încă detalii suficiente, însă zvonurile făcute publice de Slashleaks, via Cult of Mac, fac referire deja către primele teste ale... citeste mai mult

