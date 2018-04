Arsene Wenger și-a anunțat plecare de la Arsenal după 22 de ani, iar reacțiile din partea colegilor sau a foștilor elevi au început să apară imediat.

Jurgen Klopp a fost prima personalitate importantă care a ținut să își manifeste gratitudinea pentru omul și antrenorul Arsene Wenger.

"Nu mi-a venit să cred când am auzit asta de dimineață. Am fost surprins de această decizie, dar trebuie să i-o respectăm cu toții. Pot spune că a fost și încă este una dintre cele mai influente personalități din fotbalul mondial. Are o carieră fantastică în spate și o personalitate pe măsură.

Sunt lucruri care se schimbă peste... citeste mai mult

