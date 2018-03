Articol de — Roxana Fleşeru Sambata, 03 Martie, 20:11

Au intrat în al cincilea an de parteneriat, dar tot timpul e loc de premiere pentru perechea Horia Tecău și Jean-Julien Rojer. Ei au reușit ieri să-și apere trofeul cucerit în 2017 la Dubai, după o săptămână perfectă.

Până la această performanță, românul și olandezul strânseseră împreună 16 trofee, dar niciodată, până acum, nu reușiseră să apere unul.

"Acest succes înseamnă mult pentru noi deoarece turneul de la Dubai are mereu un tablou plin de perechi valoroase. Faptul că am reușit să-l câștigăm în ani consecutivi e foarte important. Ne dă multă încredere pentru ce urmează", a spus Tecău... citeste mai mult