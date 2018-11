Marian Oprişan a declarat pentru MEDIAFAX că nu a văzut filmul postat de Rise Project, dar a admis că a participat la partide de vânătoare. Potrivit lui, e o chestiune privată şi nu îi cunoaşte de şefii Tel Drum.

„E o chestie privată, ce treabă am eu? Eu am participat la zeci de partide de vânătoare. Nici nu îi cunosc pe şefii Tel Drum. Credeţi că eu i-am întrebat pe fiecare cum îi cheamă, dacă am fost la vânătoare. Habar nu am“, a afirmat, pentru MEDIAFAX, liderul social-democrat.

„Am fost... citeste mai mult

azi, 19:17 in Politica, Vizualizari: 36 , Sursa: Adevarul in