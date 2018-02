De asemenea, inspectorii au sanctionat si doi asistenti medicali cu 1.600 de lei, iar Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara i-a fost interzis sa mai faca internari in saloanele "cu probleme".

"Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat cu suma de 5.000 de lei pentru conditiile din saloanele in care au fost pacienti internati. De asemenea, au mai fost amendati doi asistenti medicali: unul cu 1.000 de lei, pentru ca a colectat deseuri necorespunzator, iar altul cu 600 de lei, pentru ca grupurile sanitare nu erau dotate cu materiale de igiena individuale pentru pacienti. Totodata, inspectorii au interzis alte internari in...

