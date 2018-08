Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, joi, în localitatea Stejaru, că a emis ordinele de ministru pentru recoltarea a doi urşi şi relocarea altor cinci urşi, din Tuşnad, ca urmare a atacurilor înregistrate asupra unor oameni sau la gospodăriile din zonă.

"Este, într-adevăr, o problemă continuă cu atacul ursului, fie direct la om, şi am văzut ce s-a întâmplat săptămâna aceasta cu cei doi pompieri, fie la gospodăriile oamenilor, fie că se plimbă ursul pentru că noi, deşeurile pe care le producem le lăsăm pe unde nu trebuie în urma ieşirii la picnic. Am primit 11 solicitări de la Tuşnad. Din momentul în care am primit solicitările am analizat imediat... citeste mai mult