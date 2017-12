Primele locuri din lume care au intrat deja in anul 2018 Petrecerea de Anul Nou a inceput in mod oficial in Samoa, Tonga, Insula Craciunului si Kiribati, primele zone din lume care au intrat deja in anul 2018., conform The Telegraph.

Sursa foto: pixabay.com International Ultimele regiuni care vor intra in noul an sunt insulele americane Baker Island, Howland Island si Samoa de Est (cea din urma va intra in 2018 la ora 11:00 GMT (13:00 ora Romaniei) pe 1 ianuarie.

