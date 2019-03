Oficialii delegaţi de AJF Satu Mare

La sfârşitul acestei săptămâni ia startul sezonul de primăvară din Liga a 4-a, Seria C (zona Crasna). Echipele de aici au avut aproape patru luni la dispoziţie să se întărească, să facă “mişcări de trupe”.

Iar acum a venit momentul să vedem în ce formă se află echipele fruntaşe, cele care se bat pentru primul loc. AS Căpleni are un avantaj de trei puncte faţă de echipa din Ciumeşti. Schimbări importante s-au făcut şi la Victoria Carei, echipă care completează podiumul după turul campionatului. Un prim meci interesant se va juca duminică între Foieni şi Carei.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a anunţat programul complet şi oficialii... citeste mai mult