Primele in bani, tichetele cadou si zilele libere suplimentare, in topul beneficiilor extrasalariale primite anul acesta, de Paste Sarbatorile pascale din acest an vor aduce beneficii extrasalariale pentru aproape jumatate dintre angajatii romani (41,74%), potrivit celui mai recent sondaj eJobs, liderul pietei de recrutare online din Romania. Cei mai multi dintre acestia vor primi din partea angajatorilor prime in bani (21,30%), tichete cadou (13,91%) si zile libere suplimentare (4,78%).

