Primele imagini de pe camerele de supraveghere cu barbatul care a incendiat opt masini in Capitala Politia a facut publice, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu barbatul suspectat ca sambata trecuta ar fi incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei. Politistii spun ca au vizionat in ultimele zile inregistrari video de pe aproape 200 de camere de supraveghere si au audiat mai multi martori si fac apel la cetateni sa apeleze numarul de urgenta 112 sau sa contacteze orice sectie de politie... citeste mai mult

