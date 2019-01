Un tânăr de doar 19 ani a decis să-şi încheie socotelile cu viaţa şi a sărit în faţa metroului, în staţia Costin Georgian, în cursul zilei de miercuri. Mai multe echipaje au intervenit imediat la faţa locului şi au reuşi să îl scoată de sub roţile trenului pe băiat. Aceste era în viaţă, conştient şi suferise multiple trumatisme craniene.

Un tanar a supravietuit unei tentative de sinucidere si a fost extras in viata de sub rotile metroului, informeaza Politia Capitalei. Incidentul s-a produs la statia de metrou Costin Georgian.

Acesta a sarit in fata unei garnituri de metrou.

"Au intervenit de urgenta salvatorii si politistii, tanarul fiind extras in... citeste mai mult

