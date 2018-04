Primele imagini cu spitalul lui Udrea din Costa Rica

Elena Udrea a confirmat, vineri, în direct la Antena 3 că are statutul de refugiat. Ea a anunțat că a primit acest statut din 21 martie.

„Da, am acest statut, legislația din Costa Rica prevede ca acest statut se dă în doi pași: la momentul solicitării primești un astfel de statut provizoriu pe un an de zile, urmând ca apoi să îl primesc definitiv. Am solicitat acest statut în luna februarie, am fost audiată în martie.

Am primit acest statut provizoriu pe 21 martie. (...)Una din opbligații este de a nu părăsi Costa Rica. Țara asta și-a asumat protecția în ceea ce mă privește. Eu nu am vrut să... citeste mai mult