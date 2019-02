Skoda a anunțat la sfârșitul lunii ianuarie că va lansa un nou SUV de oraș cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, iar acesta va primi numele Kamiq. După ce a dezvăluit o serie de schițe și o imagine cu interiorul, constructorul ceh a publicat pe rețeaua de socializare Twitter două imagini cu designul exterior al noului model.

Una dintre ele scoate în evidență grila radiatorului, care are dimensiuni generoase și un design asemănător cu cel implementat pe noul model Scala.

We have prepared another exclusive detailed photo of the all-new #SkodaKamiq. The city #SUV acknowledges the confident appearance with a wide radiator... citeste mai mult

azi, 12:01 in Auto, Vizualizari: 16 , Sursa: Automarket in