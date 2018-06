Simona Halep a ajuns încă de vineri la Londra, cu câteva zile bune înainte de a lua startul în al treilea turneu de Grand Slam de la Wimbledon. După acomodarea specifică, numărul unu mondial a efectuat şi primele antrenamente pe iarba londoneză. Au fost, de fapt, şi primele şedinţe de pregătire după ce a câştigat turneul de la Roland Garros, informaţia fiind oferită chiar de jucătoare pe Twitter.

”Am luat-o foarte uşor, dar este atât de plăcut să mă întorc pe teren şi să mă întorc la acest club frumos (n.r. All England Club)”, a susţinut Simona Halep într-o postare, însoţită şi de câteva imagini de la primul antrenament.

