Primele imagini cu BMW Seria 8 Coupe: un prototip camuflat a fost testat pe un circuit din Italia

TEST-DRIVE. BMW Seria 6 Gran Coupe - am condus un vis Seria 6 Gran Coupe este o masina pe care am vazut-o mult timp doar in poze si, rareori, pe strazile din Romania. Azi am condus-o. Dati-mi voie sa va povestesc cum a fost. Foto: Florentina Preda...

9am, 15 Ianuarie 2018