Ministerul Mediului a anunțat luni primele detalii oficiale despre programul Rabla și Rabla Plus 2019. Astfel, autoritățile anunță intenția ca edițiile din acest an ale programelor Rabla și Rabla Plus să înceapă în jurul datei de 5 aprilie, fără să existe însă o certitudine în acest sens. "Ministerul Mediului va face tot posibilul că programul Rabla 2019 să fie lansat în jurul datei de 5 aprilie. Vom reuși în jurul datei de 5 aprilie să lansăm ambele programe Rabla Clasic și Rabla Plus", a declarat Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului.

Pentru moment nu este clar care va fi bugetul total alocat pentru acest an, însă Ministerul Mediului a anunțat că fondurile... citeste mai mult

acum 39 min. in Auto, Vizualizari: 12 , Sursa: Automarket in