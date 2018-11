TEST-DRIVE. Mitsubishi Outlander PHEV - 3 zile in care nu am poluat deloc orasul Pentru prima data am condus (fara sa cheltui vreun leu pe benzina sau curent) un plug-in hybrid si mi-a placut, chiar daca au existat si cateva minusuri neasteptate. Va...

9am, 15 Martie 2017