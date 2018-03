Simona Halep, locul 1 WTA, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-0, de către jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 44 WTA, în semifinalele turneului de la Indian Wells.

"Nu am fost pregătită să joc acest meci şi am evoluat prost. Partea bună este că am jucat semifinale, după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat, însă îmi voi reveni, mâine e o nouă zi...Am jucat bine până la 4-3, dar apoi mi-am pierdut concentrarea, nu ştiu de ce.

Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de... citeste mai mult