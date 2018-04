Primele declaratii ale politistilor in cazul mortii lui Avicii Politia din Oman "nu are suspiciuni privind comiterea vreunei infractiuni" in legatura cu moartea DJ-ului suedez Avicii, a anuntat radioteleviziunea suedeza SVT sambata, a doua zi dupa moartea tanarului de 28 de ani, relateaza DPA.

