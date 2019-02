Alexandru Măţel (29 de ani) a debutat pentru cei de la Hermannstadt în înfrângerea cu U Craiova de la Piteşti, scor 1-0. Fostul internaţional nu a evoluat pe tot parcursul partidei, fiind înlocuit în minutul 59 de croatul Filip Jazvic.

A fost primul meci oficial pentru fundaşul dreapta după un an şi jumătate: "Nu am avut emoţii, am jucat atâtea meciuri până acum. După foarte mult timp, pentru mine a fost o mare bucurie, încerc să mă bucur cât mai mult de fotbal, ştiu ce am avut şi acum nu... citeste mai mult

