Primele concluzii trase de Daniel Amariei

„Această primă parte în campionatul Ligii a II-a a fost mai grea decât ne-am așteptat. Am început cu o victorie, apoi a urmat o deplasare la o echipă mult mai experimentată. Deși am pornit încrezători în șansele noastre, din păcate ne-am întors fără niciun punct de la Filiași. A urmat un alt meci acasă unde am reușit să ne impunem și speram la ceva mai mult de la meciurile care au urmat. Ne-am înșelat, iar după acea victorie de acasă au urmat cinci înfrângeri la rând. Nu ne-am mai regăsit forma și probabil că și lipsa de experiență s-a văzut. Mă bucur că s-a încheiat acest tur de campionat, iar din acest moment avem... citeste mai mult

acum 35 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Caras Online in