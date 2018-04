Primele cabinete medicale pentru elevi construite în mediu rural din judeţul Bistriţa-Năsăud, în Prundu-Bârgăului, au lacătul pe uşă, de mai bine de un an, deoarece Ministerul Sănătăţii nu a deblocat posturile de medici şi asistenţi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Primăria Prundu-Bârgăului este prima din judeţul Bistriţa-Năsăud care a încercat să înfiinţeze cabinete de medicină şcolară pentru cei peste 1.400 de elevi pe care îi are comuna. Deşi cabinetele sunt gata de mai bine de un an,... citeste mai mult